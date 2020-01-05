Dere kenarına terk edilen at tedavi edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dere kenarına terk edilen at tedavi edilecek - Son Dakika

Dere kenarına terk edilen at tedavi edilecek

6 saat önce

Mersin'de dere kenarında hasta ve bitkin halde bulunan ata Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Dere kenarına terk edilen at tedavi edilecek, System.String[]

Mersin'de dere kenarında hasta ve bitkin halde bulunan ata Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı.


Müftü Deresi yakınlarında hasta ve bitkin halde bir atın bulunduğu ihbarını alan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile İtfaiye Dairesi ve Fen İşleri Dairesi Başkanlıkları ekipleri olay yerine gitti. Belediye görevlileri, dere kenarındaki atın açlıktan ölmek üzere olduğunu belirledi. Ata Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından 'Masum' adı verilen at, daha sonra Tarsus Hayvan Parkı'na götürülerek tedavi altına alındı.


İlk müdahalede hayvanın yaşlı olması nedeniyle kas ve kemik sisteminde yetersiz beslenmeden kaynaklanan güçsüzlük tespit edildi ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığı görüldü. Kalça bölgesine ısıtıcı krem uygulandı. Ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ve serum verilen atın tedavisi nakledildiği Tarsus Hayvan Parkı'nda devam edecek.


Aşırı derecede zayıf olduğu belirlendi


Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde biyolog ve veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Altay Atlı, Müftü Deresi yakınlarında bulunan ata ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız incelemelerde ve muayenede kırığının olmadığı, hayvanın aşırı derecede yaşlı ve zayıf olduğunu, yetersiz beslenme nedeniyle kas ve sinir sisteminde güçsüzlük ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığını tespit ettik. Öncelikle ihbarı veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz gelene kadar hayvanla hem ilgilenmişler hem de önüne yemek ve su koymuşlar. Biz geldiğimizde hayvan yemeğini, suyunu yiyor ve içiyordu" dedi.


"Büyük ihtimalle yıllarca at arabasında kullanılmış"


Öncelikle hayvandaki kalça bölgesine müdahale ettiklerini ifade eden Atlı, şunları söyledi:


"Ağrı kesici ve ısıtıcı kremlerle o bölgeyi masaj yaparak yumuşattık. Daha sonrasında hayvanda aşırı zayıflık olduğu için kendine gelmesi için vitamin ve ağrı kesici uyguladık, serum yaptık. Tüm bunları alan hayvan biraz kendini toparladı. Çeşitli yerlerinde yaralar tespit ettik. Büyük ihtimalle yıllarca at arabasında kullanılmış. Uzun süre insanlara hizmet etmiş bir hayvan. Yaralarına müdahale ettik. Bir antibiyotik uyguladık. Arkadaşlarımızın da yardımıyla hayvanı ayağa kaldırdık. Yürürken hafif bir sekmeye uğruyor. Bunu daha sonrasında tedaviye alacağız." - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:56 Kaynak: İHA
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