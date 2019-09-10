Son Dakika Haberleri: Dere kenarında 34 kilo eroin ele geçirildi
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Dere kenarında 34 kilo eroin ele geçirildi

43 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrasında dere yatağında yapılan aramalarda 34 kilo eroin ele geçirildi.

Dere kenarında 34 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrasında dere yatağında yapılan aramalarda 34 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova'ya bağlı Akpınar köyü Duran mezrasında arama yaptı. Narkotik köpeklerinin yardımıyla arazide yapılan aramalarda dere kenarına bırakılmış 34 kilo eroin ele geçirilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Yüksekova, Hakkari, Akpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:23 Kaynak: DHA
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