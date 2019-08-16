Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
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SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde, kimliği belirsiz, 20- 25 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:37 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Taraklı
ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde, kimliği belirsiz, 20- 25 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.
Taraklı Göynük
Deresi kenarında, bir kişinin yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis
ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı incelemede cesedin 20- 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Öldürüldükten sonra dere kenarına atıldığı belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından kimliğinin tespit edilmesi ve otopsi yapılması için Geyve Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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