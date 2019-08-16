Son Dakika Haberleri: Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
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Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

1 saat önce

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde, kimliği belirsiz, 20- 25 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.

Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu, System.String[]
SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde, kimliği belirsiz, 20- 25 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.
Taraklı Göynük Deresi kenarında, bir kişinin yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı incelemede cesedin 20- 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Öldürüldükten sonra dere kenarına atıldığı belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından kimliğinin tespit edilmesi ve otopsi yapılması için Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Taraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:37 Kaynak: DHA
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