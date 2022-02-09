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Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar! - Son Dakika

Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!

09.02.2022 10:18
Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dere kenarında buldukları karacayı iyileştirmek için evlerine götüren, yaralarını saran ve yetkililere haber köylülerin fotoğraflarını paylaştı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım, "İyi ki böyle insanlar var"dedirtti.

Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!

Ahmet Aras Instagram ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli Bodrumlular ve kalplerinde Bodrum sevgisi olanlar, hepinize günaydın.

Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!

Kötü insanları ve kötülüklerini görmekten gözlerimizin yorgun düştüğü bir ortamda, dere kenarında yaralı olarak buldukları karacayı kucaklayıp evlerine getiren, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü arayıp durumu bildiren, yetkililer gelene kadar da yarasını saran, karnını doyuran bu altın kalpli insanlara gelin, hep birlikte bir teşekkür edelim." ifadelerini kullandı.

Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!

Aras ayrıca "Ben de sizlerin adına onlara ulaşacağım ve Belediyemizin misafiri olarak, Bodrum'a davet edeceğim.. Gününüz, güzel geçsin" diye yazdı.

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hayvan sevgisi, Sosyal Medya, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar! - Son Dakika
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