DERE KENARINDA BULUNAN TARİHİ MIZRAK UCU MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesinde Şenol Çağlayan (40), dere kenarında 45 santimlik mızrak ucu buldu. Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen mızrak ucunun M.Ö. 1000- 2000 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Yeşilkent Mahallesi Darahta mevkisindeki bahçesine giden Şenol Çağlayan, bir süre çalıştıktan sonra dere kenarına gitti. Çağlayan, burada dolaştığı sırada, yerde sivri uçlu demiri fark edince alıp, Müze Müdürlüğü'ne götürdü. Arkeologlar tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre, 45 santimetre uzunluğundaki bronz mızrak ucunun, dönemin askerlerince savaşta kullanıldığı ve M.Ö. 1000- 2000 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor.