Dere kenarında ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dere kenarında ceset bulundu - Son Dakika

Dere kenarında ceset bulundu

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesinde dere kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ve 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi. Mehmet Parlak'ın (56) dere kenarındaki bir teknede tek başına yaşadığı öğrenildi. Parlak'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:46 Kaynak: İHA
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