Dere kenarında ceset bulundu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesinde dere kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ve 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi. Mehmet Parlak'ın (56) dere kenarındaki bir teknede tek başına yaşadığı öğrenildi. Parlak'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - BALIKESİR