Son Dakika Haberleri: Dere kenarında erkek cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dere kenarında erkek cesedi bulundu

36 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Dere kenarında erkek cesedi bulundu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, olay İnegöl'ün merkez Orhaniye Mahallesi içerisinde bulunan bir dere yatağında gerçekleşti. Dere yatağı kenarında gezen vatandaşlar derenin içerisinde yüzüstü yatan bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Bulunan ceset 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kesin ölüm sebebi öğrenilmesi için gönderildi. Olayla alakalı soruşturma başlatılan cesedin kimliği de araştırılıyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa İçişleri Bakanı Türkiye ziyaretini erteledi
Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi Gucci'nin tanıtım yüzü olan genç model, görüntüsüyle büyük dikkat çekti WhatsApp'ta yeni sistem açığı! GIF'lere dikkat edin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 21:15:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dere kenarında erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]