Son Dakika Haberleri: Dere kenarında erkek cesedi bulunması
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Dere kenarında erkek cesedi bulunması

1 saat önce

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 kişi adliyeye götürüldü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 kişi adliyeye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan F.A ve F.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, Geyve Adliyesine sevk edildi.
Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.
Taraklı ilçesinde 16 Ağustos'ta Göynük Deresi kenarında boynundan bıçaklanmış halde bulunan cesedin Afgan uyruklu Zamır Zazai'ye ait olduğu belirlenmiş, F.A. ve F.M. yolcu midibüsünde gözaltına alınmıştı.
Sakarya, Taraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:44 Kaynak: AA
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