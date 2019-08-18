Dere kenarında erkek cesedi bulunması
1 saat önce
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 kişi adliyeye götürüldü.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:44 Kaynak: AA
'nın Taraklı
ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 kişi adliyeye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan F.A ve F.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, Geyve
Adliyesine sevk edildi.
Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.
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Deresi kenarında boynundan bıçaklanmış halde bulunan cesedin Afgan uyruklu Zamır Zazai'ye ait olduğu belirlenmiş, F.A. ve F.M. yolcu midibüsünde gözaltına alınmıştı.
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