Üye Girişi
Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor

14.02.2022 14:56

Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyorSAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında eşyaları bulunan ve 8 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Öztürk için arama çalışmaları devam ediyor.

Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor

SAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında eşyaları bulunan ve 8 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Öztürk için arama çalışmaları devam ediyor.

Kendisinden 8 gündür haber alınamayan Bayram Öztürk için ekipler arama çalışmalarını 5'inci günde de dere içerisinde sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri kayıp olan şahsı didik didik arıyor. Serdivan ilçesi Çark Deresi'nde aramaları sürdüren ekipler şuana kadar henüz bir bulguya rastlayamazken, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor
Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor
Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor
Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor

YORUMLAR
500

Bayram Öztürk, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
15:11 Karaman'da çiçekçi esnafı: Bu sene buketleri biber, salatalık ve patlıcandan yaptık
15:24 O şarkı bir farkla gerçek oldu! Tuncelili yurttaş esmeri değil, tilkiyi fıstık ile besledi
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:17:58. #1.12#
SON DAKİKA: Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement