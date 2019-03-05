Son Dakika Haberleri: Dere Kenarında Ölü Bulundu

Dere Kenarında Ölü Bulundu

54 dakika önce

Banaz ilçesinde, 65 yaşındaki Murat Erdoğan dere kenarında ölü bulundu.

Dere Kenarında Ölü Bulundu, System.String[]
Banaz ilçesinde, 65 yaşındaki Murat Erdoğan dere kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt köyünde yaşayan Murat Erdoğan'dan haber alamayan yakınları, çevrede arama yaptı.

Erdoğan'ı köyün yakınındaki dere kenarında hareketsiz halde bulunan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İncelemede öldüğü belirlenen Erdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erdoğan'ın kalp hastası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:21 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak

4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dere Kenarında Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]