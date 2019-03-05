Dere Kenarında Ölü Bulundu
54 dakika önce
Banaz ilçesinde, 65 yaşındaki Murat Erdoğan dere kenarında ölü bulundu.
Banaz
ilçesinde, 65 yaşındaki Murat Erdoğan dere kenarında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt
köyünde yaşayan Murat Erdoğan'dan haber alamayan yakınları, çevrede arama yaptı.
Erdoğan'ı köyün yakınındaki dere kenarında hareketsiz halde bulunan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İncelemede öldüğü belirlenen Erdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Erdoğan'ın kalp hastası olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:21 Kaynak: AA
Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak
4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti