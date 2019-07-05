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Dere kenarında ölü bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir kişi evinin yanındaki dere kenarında ölü bulundu.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir kişi evinin yanındaki dere kenarında ölü bulundu.

Olay, saat 06.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Dere kenarındaki sulama motorunun yanında 49 yaşındaki Mehmet Demirkaya'nın yerde yattığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde Demirkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Demirkaya'nın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:44 Kaynak: İHA
Mehmet Demirkaya, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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