Dere kenarında ölü bulundu - Son Dakika
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Dere kenarında ölü bulundu

6 saat önce

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde Murat Yakut'ın (25), dere kenarında cesedi bulundu.

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BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde Murat Yakut'ın (25), dere kenarında cesedi bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesinde Gökdere Deresi kenarında, sabah saatlerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden çıkan kimlikle Murat Yakut olduğu belirlenen kişinin, öldüğünü belirledi.Murat Yakut'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yakut'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
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