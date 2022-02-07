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Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu! - Son Dakika

Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu!

07.02.2022 21:24

Düzce'de dere kenarında oyun oynayan çocuklar tarafından cansız erkek bedeni bulundu. Çocuklardan biri "Dere yatağı içerisinde tesadüfen cesedi gördük. Biz ilk başta manken sandık. Tüylerini görünce manken olmadığını anladık" açıklamasını yaptı.

Düzce'de Asar deresi kenarında oyun oynayan çocuklar, dere içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dere içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

KAFASI SUYA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Şahsın dere içerisinde sırt üstü yattığı, kafasının suya gömüldüğü ve bir erkek şahsa ait olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Dere kenarında oynayan çocuklar tarafından cansız beden bulundu

"MANKEN SANDIK"

Tesadüfen cesedi dere içerisinde gören çocuklardan Yusuf Y., "Tuvaletimi yapmaya geldim buraya. Burası bizim mekanımız sayılır. Her gün gelip yüzüyorduk. Dere yatağı içerisinde tesadüfen cesedi gördük. Biz ilk başta manken sandık. Tüylerini görünce manken olmadığını anladık. Sonra hemen ailemin yanına gidip durumu anlattım. Polisi aradılar. Ambulans ve ekipler buraya geldi. Şu anda çıkartmaya çalışıyorlar. Tesadüfen görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Dere kenarında oynayan çocuklar tarafından cansız beden bulundu

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısının cesedi bulunduğu yerde incelemesinin ardından ceset itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Dere kenarında oynayan çocuklar tarafından cansız beden bulundu
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oyunlar, Sandık, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu! - Son Dakika


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