Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu! - Son Dakika

Düzce'de Asar deresi kenarında oyun oynayan çocuklar, dere içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dere içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

KAFASI SUYA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Şahsın dere içerisinde sırt üstü yattığı, kafasının suya gömüldüğü ve bir erkek şahsa ait olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

"MANKEN SANDIK"

Tesadüfen cesedi dere içerisinde gören çocuklardan Yusuf Y., "Tuvaletimi yapmaya geldim buraya. Burası bizim mekanımız sayılır. Her gün gelip yüzüyorduk. Dere yatağı içerisinde tesadüfen cesedi gördük. Biz ilk başta manken sandık. Tüylerini görünce manken olmadığını anladık. Sonra hemen ailemin yanına gidip durumu anlattım. Polisi aradılar. Ambulans ve ekipler buraya geldi. Şu anda çıkartmaya çalışıyorlar. Tesadüfen görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısının cesedi bulunduğu yerde incelemesinin ardından ceset itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.