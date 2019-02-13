Dere Kenarında Salyangoz Toplayan Genç Kadın, Bu Garip Şeyi Keşfettiğinde Hemen Polisi Aradı
7 saat önce
Çin'in Xiaoxi Nehri yıllardır balık ve salyangoz avlamak isteyenlerin uğrak yeri haline gelmiştir.
Çin'in Xiaoxi Nehri yıllardır balık ve salyangoz avlamak isteyenlerin uğrak yeri haline gelmiştir. Birçok insan bu nehre gelip balık avlamakta ve doğanın tadını çıkarmaktadır. Ancak tarih boyunca hiç kimse bu nehirde olağanüstü bir olayla karşılaşmamışlardır. Ta ki 2017 yılına kadar. 2017 yılında nehre gezinmek için gelen genç bir kız daha önce görülmemiş bir yumurtayla karşılaşmış. Gelin bu sıra dışı olaya daha yakından bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:32 Kaynak: Youtube
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