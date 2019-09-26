Son Dakika Haberleri: Dere kenarında yaralı bulunan minik alptuğ, hastanede öldü (2)
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Dere kenarında yaralı bulunan minik alptuğ, hastanede öldü (2)

1 saat önce

ALPTUĞ TOPRAĞA VERİLDİBalıkesir'in Manyas ilçesinde, dere kenarında yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren minik Alptuğ Özel, öğle namazı sonrası Boğazpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Dere kenarında yaralı bulunan minik alptuğ, hastanede öldü (2), System.String[]

ALPTUĞ TOPRAĞA VERİLDİ
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, dere kenarında yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren minik Alptuğ Özel, öğle namazı sonrası Boğazpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin ile birlikte yüzlerce kişi katıldı. Mezarlıkta taziyeleri kabul eden baba Hasan Özel'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi.


Boğazpınar, Balıkesir, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:56 Kaynak: DHA
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