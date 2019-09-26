Dere kenarında yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Cenazeden ve olayın geçtiği yerden görüntüler. İSTANBUL - Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir dere yatağında yaralı olarak bulunan iki yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi öğle namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.