Son Dakika Haberleri: Dere kenarında yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
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Dere kenarında yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

1 saat önce

Cenazeden ve olayın geçtiği yerden görüntüler.

Cenazeden ve olayın geçtiği yerden görüntüler. İSTANBUL - Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir dere yatağında yaralı olarak bulunan iki yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi öğle namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Dere kenarında yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Balıkesir, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:23 Kaynak: AA
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