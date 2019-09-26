Dere kenarında yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
1 saat önce
Cenazeden ve olayın geçtiği yerden görüntüler.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:23 Kaynak: AA
Cenazeden ve olayın geçtiği yerden görüntüler. İSTANBUL - Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir dere yatağında yaralı olarak bulunan iki yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi öğle namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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