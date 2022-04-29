DERE KENARINDAKİ CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ; ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI GİYSİLER BULUNDU - Son Dakika
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DERE KENARINDAKİ CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ; ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI GİYSİLER BULUNDU

29.04.2022 13:11

NİĞDE'de İbrahim Çinioğlu'nu (47) tabancayla öldürüp, dere kenarına attığı belirlenen Harun Işık (32) gözaltına alındı.

NİĞDE'de İbrahim Çinioğlu'nu (47) tabancayla öldürüp, dere kenarına attığı belirlenen Harun Işık (32) gözaltına alındı. Evinde kanlı giysiler de bulunan Işık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dolusavak mevkisinde dün hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin tabanca ile vurularak öldürüldüğünü ve dere kenarına atıldığını belirledi. Cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, İbrahim Çinioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Cinayet ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Harun Işık olduğunu tespit etti. Evine baskın yapılan Işık, gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada kanlı giysiler dikkat çekti. Gözaltına alınan Işık, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

DERE KENARINDAKİ CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ; ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI GİYSİLER BULUNDU
DERE KENARINDAKİ CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ; ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI GİYSİLER BULUNDU
DERE KENARINDAKİ CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ; ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI GİYSİLER BULUNDU
DERE KENARINDAKİ CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ; ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI GİYSİLER BULUNDU

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Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DERE KENARINDAKİ CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ; ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI GİYSİLER BULUNDU - Son Dakika


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