Son Dakika Haberleri: Dere Sularına Kapılan Otomobildeki 2 Kişiden Birinin Cesedi Bulundu (2)

Dere Sularına Kapılan Otomobildeki 2 Kişiden Birinin Cesedi Bulundu (2)

1 saat önce

CENAZE ALINDIAraban'da taşan dere sularına kapılan otomobilde kaybolan ve bugün cesedi bulunan Zahir Gözüaçık'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Dere Sularına Kapılan Otomobildeki 2 Kişiden Birinin Cesedi Bulundu (2), System.String[]
CENAZE ALINDI

Araban'da taşan dere sularına kapılan otomobilde kaybolan ve bugün cesedi bulunan Zahir Gözüaçık'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ekiplerin, kaybolan Mehmet Hanifi Keser'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:47 Kaynak: DHA

Araban, Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Güncel
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