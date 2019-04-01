Dere Sularına Kapılan Otomobildeki 2 Kişiden Birinin Cesedi Bulundu (2)
1 saat önce
CENAZE ALINDIAraban'da taşan dere sularına kapılan otomobilde kaybolan ve bugün cesedi bulunan Zahir Gözüaçık'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
CENAZE ALINDI Araban
'da taşan dere sularına kapılan otomobilde kaybolan ve bugün cesedi bulunan Zahir Gözüaçık'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu
morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ekiplerin, kaybolan Mehmet Hanifi
Keser'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Mustafa KANLI/GAZİANTEP,
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:09 Kaynak: DHA
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