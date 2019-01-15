Son Dakika Haberleri: Dere Sularına Kapılan Yabancı Uyruklu Kız Çocuğunun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Dere Sularına Kapılan Yabancı Uyruklu Kız Çocuğunun Cansız Bedenine Ulaşıldı

1 saat önce

Dere sularına kapılan Yabancı Uyruklu kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı Yabancı Uyruklu kız çocuğu dere sularına kapılarak hayatını kaybetti Hatay'da sınırı kaçak yollarla geçen Yabancı Uyruklu kız çocuğu derenin taşkın sulara kapıldıHATAY - Hatay'da sınırı kaçak yollarla geçen Yabancı...

Dere sularına kapılan Yabancı Uyruklu kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı
Yabancı Uyruklu kız çocuğu dere sularına kapılarak hayatını kaybetti
Hatay'da sınırı kaçak yollarla geçen Yabancı Uyruklu kız çocuğu derenin taşkın sulara kapıldı

HATAY - Hatay'da sınırı kaçak yollarla geçen Yabancı Uyruklu kız çocuğu, sağanak yağışında etkisiyle taşkın dere sularına kapıldı. AFAD Ekiplerinin aramalarının sonucunda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Hatay'ın Altınözü İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçen 14-16 yaş arasında 4 çocuktan biri Seferli Mahallesinde bulunan dereyi geçmeye çalışırken dengesini kaybederek suyun içerisine düştü. Taşkın sularla beraber gözden Yabancı Uyruklu kız çocuğunun cesedi AFAD Ekiplerinin uzun süreli aramaları sonucunda, olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Kız çocuğunun cesedi AFAD Ekipleri tarafından dereden çıkarılarak sarp arazi şartları nedeniyle traktör yardımıyla anayola çıkarıldı. Ceset daha sonra cenaze aracına bindirilerek otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderildi.
Sınırı kaçak yollarla geçen diğer 3 çocuk ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürülürken, çocukların ifadelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:55 Kaynak: İHA

AFAD, Hatay, 3. Sayfa
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