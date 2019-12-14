Dere taşması sonucu su basan evde mahsur kalan aile kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dere taşması sonucu su basan evde mahsur kalan aile kurtarıldı - Son Dakika

Dere taşması sonucu su basan evde mahsur kalan aile kurtarıldı

6 saat önce

Antalya'da derenin taşması sonucu su basan evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

Dere taşması sonucu su basan evde mahsur kalan aile kurtarıldı, System.String[]

Antalya'da derenin taşması sonucu su basan evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı.


Serik ilçesi Alacami Mahallesi Hacıhasanlar mevkiinde sağanak yağış nedeniyle Değirmenderesi'nin devamı olan Çakallık deresi taştı. Derenin taşması sonucu Ramazan Alice, Dudu Alice, Ahmet Alice, Gülsüm Nur Alice ve Türkan Alice evlerinde mahsur kaldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sel baskını nedeniyle eve zor şartlar altında olsa da ulaşarak mahsur kalan aileyi kurtardı. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
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