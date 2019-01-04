Son Dakika Haberleri: Dere Taştı Adıyaman-Diyarbakır Yolunu Su Bastı

Dere Taştı Adıyaman-Diyarbakır Yolunu Su Bastı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan dere Adıyaman-Diyarbakır yolunu su altında bıraktı.

Dere Taştı Adıyaman-Diyarbakır Yolunu Su Bastı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan dere Adıyaman- Diyarbakır yolunu su altında bıraktı. Ekiplerin tahliye çalışması yaptığı yolda ulaşım aksadı.

İlçede bir haftadır süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yağış şehirlerarası yolları da etkiledi. Bugün etkisini devam ettiren sağanak nedeniyle Ariket Deresi taşarak Adıyaman-Diyarbakır yolunu göle çevirdi. Sel suları ile kaplanan yolun bir şeridi su tahliyesi için trafiğe kapatıldı. Trafik tek yönlü olarak verilince sürücüler zor anlar yaşadı. Ekiplerin su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Kahta, Diyarbakır, Adıyaman, Güncel
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