Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (3) - Son Dakika
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Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (3)

31.08.2022 19:44
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (3)

DERE TAŞTI, ARAÇLAR SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİBursa'da etkili olan sağanak yağış, Mudanya ilçesinde sele dönüştü.

DERE TAŞTI, ARAÇLAR SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Bursa'da etkili olan sağanak yağış, Mudanya ilçesinde sele dönüştü. Işıklı Deresi'nin taşması sonucu Halitpaşa Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Yarım metreyi aşan sel suları nedeniyle evlerin giriş katları ile iş yerlerini su bastı. Park halindeki çok sayıda araç sel sularına kapılırken, sürüklenen ağaç dalları ve molozlar nedeniyle yollar kapandı. İlçe belediye ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve Nilüfer Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Park halindeki aracı sel suları altında kalan Berna Ketudağ Korkmaz, "Bu kırmızı araç benim aracım ve şu anda aracı çıkartamıyoruz, motorun içine kadar çamur dolmuş durumda" dedi. Giriş kattaki evini su basan Begüm Öztekin, "Duvarın altından nasıl içeri girebiliyor anlamıyorum. Önceki selde de böyle olmuştu. Bu sefer daha berbat oldu. Ben böyle bir şey hiç görmedim" diye konuştu.ARAÇLAR DENİZE SÜRÜKLENDİTrilye, Kumyaka ve Güzelyalı mahallelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Trilye ve Kumyaka'da sel suları nedeniyle araçlar denize sürüklendi. Bölgeye tedbir amaçlı, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat da ilçeye giderek incelemelerde bulundu.İlk müdahalelerin ardından hasar tespit çalışmalarının başladığını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Geçmiş olsun bütün Mudanya'mıza. Çok büyük bir felaket yaşadık. Şu anda Mudanya'da yağış durmuş vaziyette ama maddi hasarlar büyük. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Ana arterlerdeki sıkıntılar bittikten sonra, nokta nokta, site site, daire daire bütün hemşehrilerimize destek olmaya çalışacağız" dedi.İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİHalitpaşa Mahallesi'nde istinat duvarı çöken 2 binanın tahliye edildiğini söyleyen Türkyılmaz, "2 binanın boşaltılması sağlanıyor şu anda. İstinat duvarının çökmesi ve devam etmesinden dolayı. Tehlike arz etmesin diye sitenin iki bloğu boşaltılmak üzere. En çok etkilenen Halitpaşa Mahallesi. Karanlık Dere, Gökdere üstü kapatılmış. Hemen de yanlarına kaçak yapılar yapılmış geçmiş dönemden gelen. İmar affından faydalanmışlar. Su ana yatağından gidemeyince en kısa yoldan yukarı çıkıp, önüne ne geliyorsa götürüyor. Yaşadığımız olay da bu açıkçası. Yağış anında müdahale etme şansımız dahi yoktu. Öylesine bir yağış ki. Yağış değil artık dökülüyordu, yukarıdan su dökülüyordu" diye konuştu.

Mudanya'da iki hafta önce de Işıklı deresinin taşması sonucu çok sayıda ev ve işyeri sular altında kalmış, araçlar sel sularında sürüklenmişti. 37 ev, 29 iş yeri ile 3 araç hasar görmüştü.

Esra TÜRKER- Nevruz İLİMDAROĞLU/MUDANYA (Bursa),


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Kaynak: DHA

Tragger, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (3) - Son Dakika
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