Dere taştı, ev ve ahırları sel suları bastı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle Ulusu Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Derenin taşması sonucu Çerkeş'in Ulusu Mahallesi'nde bulunan evlerin avluları ve ahırları su baskınına uğradı. Çerkeş Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle dere yatağında kapanan noktalara müdahale ederek sel baskınını önlemeye çalıştı. Teyakkuza geçen ekiplere, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da eşlik etti.

Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: İHA

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