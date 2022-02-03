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DERE TAŞTI, EV VE AHIRLARI SU BASTI - Son Dakika

DERE TAŞTI, EV VE AHIRLARI SU BASTI

03.02.2022 15:07

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sağanak yağışla birlikte kar sularının da erimesiyle taşan dere Gerali Mahallesi'nde su baskınına neden oldu.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sağanak yağışla birlikte kar sularının da erimesiyle taşan dere Gerali Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Taşkın nedeniyle 25 ev, ahırlar ile tarım arazileri sular altında kaldı.

Sarayköy ilçesinde bu sabah erken saatlerde sağanak yağışla birlikte kar sularının da erimesiyle Gerali Deresi taştı. Taşkın dere yakınındaki Gerali Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Mahalle sakinleri sabah erken saatlerde evlerinde uyurken su baskınıyla karşı karşıya kaldı. Taşkın, Gerali Mahallesi'nin alt kısımlarındaki evleri de etkiledi. Mahalleden geçen suyun seviyesi yaklaşık 1 metreyi buldu. 25 ev ve bölgede bulunan ahırlar sular altında kaldı. İhbar üzerine Gerali Mahallesi'ne Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sarayköy Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evlerinde mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı. Ev ve ahırlardaki suları tahliye etmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş selin derenin taşması sonucu yaşandığını belirterek, "Sağanak yağışla birlikte kar suları da eriyince deredeki suyun debisi arttı. Bu nedenle taşkın olunca sele dönüştü. Hemen ekiplerimizle birlikte geldik. Suların tahliyesini yapıyoruz. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Suların tahliye edilmesiyle hasar tespit çalışmalarına başlayacağız" dedi.

'AHIRLARDAKİ HAYVANLARIMIZI KURTARDIK'

Evi su basan Ahmet Verim sabah saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandığını ifade edip, "Pencereden baktığımda sel geliyordu. Dehşet bir şeydi. Sular ikinci katın balkon demirlerine kadar geliyordu. Evden çıkıp yolun karşısına geçmek istedim ama mümkün değildi. Biz de ahırlardaki hayvanlarımızı kurtardık" ifadelerini kullandı.

Daha önce böyle bir sel ile karşı karşıya kalmadığını dile getiren Nergiz Ünsal ise "Sel nedeniyle çok korktuk. Bizim evimizin içine girmedi ancak koyunlarımızın olduğu ahır 1.5 metre suyla doldu. Hemen hayvanlarımızı çıkardık, Ben 57 yaşındayım, şimdiye kadar böyle bir sel görmedim" diye konuştu.

DERE TAŞTI, EV VE AHIRLARI SU BASTI
DERE TAŞTI, EV VE AHIRLARI SU BASTI
DERE TAŞTI, EV VE AHIRLARI SU BASTI

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Tarım, Sel, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DERE TAŞTI, EV VE AHIRLARI SU BASTI - Son Dakika


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