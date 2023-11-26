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Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tekneler battı, ağaçlar devrildi - Son Dakika

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tekneler battı, ağaçlar devrildi

Antalya'da fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar bir tekneyi batırdı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Serik'te ise dere taşması nedeniyle köprü ve tarım alanları zarar gördü; 66 mahallede elektrik kesintisi meydana geldi.

26.11.2023 - 13:46,  Güncelleme: 13:50
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Antalya'nın Serik ilçesinde yağmur ve fırtına, Gebiz Mahallesi'nde Çığırtkan Çayı Deresi'ni taşırdı. Taşan su, köprünün bir bölümünde zarara neden oldu. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, araçların geçişine izin vermedi. Belkıs Mahallesi'ndeki Köprüçay Irmağı'nın debisi de yükseldi. Taşan su, ırmak kenarındaki restoranlara ve tarım arazilerine doldu. Öte yandan fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonrası Yat Limanı'ndaki bir tekne battı, birçoğu da zarar gördü.

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi

66 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Serik'teki 66 mahallede fırtına ve yağmur nedeniyle yer yer elektrik kesintileri meydana geldi. Bazı bölgelerde ya elektrik telleri koptu ya da direkler yıkıldı. Kökez Mahallesi Üründü yolundaki ana dağıtım merkezi trafosunda da dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Trafonun tekrar devreye alınması için ekipler çalışma başlattı.

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi

BUZDOLABINI TEKNE YAPTILAR

Serik Sanayi Sitesi'nin bazı bölümlerinde yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar eski bir buzdolabını tekneye dönüştürerek, kürek çekerek suda ilerlemeye çalıştı. Cep telefonu ile bu anları görüntüleyen kişilerin "Burada kaldık, AKUT'u arayın, yardım edin" dediği duyuldu.

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi

PLAKALAR AĞACA ASILDI

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde de ahşap elektrik direği devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sokak trafiğe kapatılırken, araçlar geri döndürüldü. Bölgede elektrikler, tedbir amaçlı kesildi. Antalya kent merkezinde kuvvetli rüzgar ve yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle bazı otomobillerin plakaları düştü. Bulunan plakaların ise yol kenarındaki ağaca asıldığı görüldü.

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi

TEKNELER ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya'daki yat limanlarında bazı tekneler battı, birçok tekne de zarar gördü. Fırtına nedeniyle gelen ihbarlarla yoğun bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından da yaşanabilecek olumsuzlukları önleme adına çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi
Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi
Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi
Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi
Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi
Kaynak: DHA

Jandarma, Antalya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tekneler battı, ağaçlar devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tekneler battı, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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