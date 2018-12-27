Son Dakika Haberleri: Dere Taştı Okul Bahçesi Göle Döndü

Dere Taştı Okul Bahçesi Göle Döndü

38 dakika önce

Dere taştı okul bahçesi göle döndüADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aşırı yağan yağmur yağışından dolayı dere taşması sonucunda okul bahçesi göle döndü.

Dere taştı okul bahçesi göle döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aşırı yağan yağmur yağışından dolayı dere taşması sonucunda okul bahçesi göle döndü.
Kahta ilçe merkezinde yağan şiddetli yağıştan dolayı ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolu kullanan vatandaşlar ile sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken ilçe merkezinde bulunan Sabahattin Zaim İlkokulu yakınlarında bulunan bir dereden taşan sular okul bahçesine doldu. Okul bahçesinin gölette dönmesi ile okul idaresi tarafından öğrenci velilerine öğrencilerin okuldan alınmasını istedi. Okula gelen öğrenci velileri okul çıkış saatinden önce çocuklarını alarak evlerine gitti. Okul bahçesindeki su daha sonra görevliler tarafından tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:15 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, Genel
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