Son Dakika Haberleri: Dere Taştı Okul Bahçesi Gölete Döndü

Dere Taştı Okul Bahçesi Gölete Döndü

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı derenin taşması sonucu okul bahçesi gölete döndü.

Dere Taştı Okul Bahçesi Gölete Döndü, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı derenin taşması sonucu okul bahçesi gölete döndü.

Kahta ilçe merkezinde şiddetli yağıştan dolayı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, ilçe merkezinde bulunan Sabahattin Zaim İlkokulu yakınlarında bulunan bir derenin taşması sonucu su okul bahçesine doldu. Okul bahçesinin gölete dönmesi ile okul idaresi velilerden çocuklarını okuldan almalarını istedi. Okula gelen veliler okul çıkış saatinden önce çocuklarını alarak evlerine gitti. Okul bahçesindeki su daha sonra görevliler tarafından tahliye edildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, Güncel
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