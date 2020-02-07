Dere taştı yol nehre döndü - Son Dakika

Dere taştı yol nehre döndü
6 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bağlı Karsavuran Mahallesinde aşırı kar ve yağmur yağışından dolayı dere taşınca yol nehre döndü.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bağlı Karsavuran Mahallesinde aşırı kar ve yağmur yağışından dolayı dere taşınca yol nehre döndü.
Karsavuran Mahallesinde dün başlayan aşırı yağışı nedeniyle dereler taştı. Derenin taşması sonucu yol nehre dönerken trafikte aksamalar meydana geldi. Sular çekilene kadar araçlar yoldan geçemedi. Elektriğin de kesildiği mahallede hayat felç oldu.
Aşırı yağış nedeniyle bazı vatandaşların ahırları da su altında kaldı. - ADANA
Son Dakika İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı