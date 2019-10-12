Son Dakika Haberleri: Dere temizliği yapılıyor
Son Dakika Güncel Dere temizliği yapılıyor

Dere temizliği yapılıyor

1 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde oluşabilecek taşkınlara önlem almak amacıyla temizlik çalışması yapıyor.

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Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde oluşabilecek taşkınlara önlem almak amacıyla temizlik çalışması yapıyor.


Çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Vatandaşlarımıza mahallelerinde çevre düzeni, çevre temizliği, alt yapısı ve üst yapısıyla tüm belediye hizmetlerinden kesintisiz şekilde istifade ettikleri sıkıntısız ve huzurlu bir yaşam sunmak için her gün tüm ekiplerimizi ihtiyaç duyulan noktalara seferber ederek canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için sıkıntı oluşturacağını tespit ettiğimiz su biriken noktaları bir bir düzenleyerek sorunsuz hale getiriyoruz" dedi. - BARTIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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