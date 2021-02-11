Sürücü ve yolcusu akıntıya kapılan minibüsten canlarını son anda kurtardı - Son Dakika

Sürücü ve yolcusu akıntıya kapılan minibüsten canlarını son anda kurtardı

11.02.2021 18:11

Bursa'da dere suyunun az olduğu zamanlarda araçlara geçiş sağlayan köprüden karşıya geçmek isteyen minibüs, suyun şiddetini artırmasıyla akıntıya kapıldı. Sürücü ve yolcusu canlarını minibüsten atlayarak son anda kurtardı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde, Y.A. yönetimindeki minibüs, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçmek için hareket etti. Ancak minibüs, bir süre ilerledikten sonra şiddetini artıran suya kapıldı.

Akıntıya kapılan minibüsten atlayarak canlarını son anda kurtardılar

AKINTIYA KAPILMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Sürücü ile araçta bulunan bir yolcu, minibüsten son anda atlayarak, suya kapılmaktan kurtuldu. Minibüs ise derenin döküldüğü kısımdaki kayalıklara çarparak durdu. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sürücü ve yolcusu akıntıya kapılan minibüsten canlarını son anda kurtardı

Karacabey, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürücü ve yolcusu akıntıya kapılan minibüsten canlarını son anda kurtardı - Son Dakika


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