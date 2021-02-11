Sürücü ve yolcusu akıntıya kapılan minibüsten canlarını son anda kurtardı - Son Dakika

Kendisine ''Sen benim erkeğim değilsin'' diyen eşini çekiçle öldürüp, testereyle parçalara ayırdı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde, Y.A. yönetimindeki minibüs, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçmek için hareket etti. Ancak minibüs, bir süre ilerledikten sonra şiddetini artıran suya kapıldı.

AKINTIYA KAPILMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Sürücü ile araçta bulunan bir yolcu, minibüsten son anda atlayarak, suya kapılmaktan kurtuldu. Minibüs ise derenin döküldüğü kısımdaki kayalıklara çarparak durdu. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.