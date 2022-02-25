DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI - Son Dakika

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde dere yamacında mahsur kalan yavru kedi, uzatılan iş makinesi kepçesine binen belediye görevlisince kurtarıldı. Beslenip, sokağa salınan kedinin kurtarma anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede sağanak sonrası bir yavru kedi, çıktığı Ağasar Deresi'nin yamacındaki alanda mahsur kaldı. Kedinin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarıyla harekete geçen ilçe belediyesi ekipleri, iş makinesiyle dereye girdi. Uzatılan kepçeye binen belediye görevlisi, yamaçta kayalık üzerine sığınan kediye ulaştı. Görevlinin kucağına alıp, kurtardığı yavru kedi beslendikten sonra sokağa bırakıldı. Kurtarma anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde ekipler, hayvanseverlerin övgüsünü topladı.