DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI - Son Dakika
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DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI

25.02.2022 13:46

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde dere yamacında mahsur kalan yavru kedi, uzatılan iş makinesi kepçesine binen belediye görevlisince kurtarıldı.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde dere yamacında mahsur kalan yavru kedi, uzatılan iş makinesi kepçesine binen belediye görevlisince kurtarıldı. Beslenip, sokağa salınan kedinin kurtarma anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede sağanak sonrası bir yavru kedi, çıktığı Ağasar Deresi'nin yamacındaki alanda mahsur kaldı. Kedinin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarıyla harekete geçen ilçe belediyesi ekipleri, iş makinesiyle dereye girdi. Uzatılan kepçeye binen belediye görevlisi, yamaçta kayalık üzerine sığınan kediye ulaştı. Görevlinin kucağına alıp, kurtardığı yavru kedi beslendikten sonra sokağa bırakıldı. Kurtarma anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde ekipler, hayvanseverlerin övgüsünü topladı.

DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI
DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI
DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI

YORUMLAR
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Hisarcık, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI - Son Dakika


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