Son Dakika Haberleri: Dere Yatağı Taştı, Mahalle Sular Altında Kaldı

Dere Yatağı Taştı, Mahalle Sular Altında Kaldı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesi'nde bazı ev ve bahçeler, dere yatağının taşması nedeni ile sular altında kaldı.

Dere Yatağı Taştı, Mahalle Sular Altında Kaldı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesi'nde bazı ev ve bahçeler, dere yatağının taşması nedeni ile sular altında kaldı.

Züre tepesinden gelen yağmur suları dere yatağını taşırdı. Derenin taşması sonucu Tepeüstü Mahallesi'ndeki bazı ev ve bahçeleri su bastı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ev ve bahçelerde biriken suları tahliye etmek için seferber oldu. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, Güncel
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