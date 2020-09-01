Dere yatağına devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Dere yatağına devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağına devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağına devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bursa- Ankara kara yolunda Haluk K. idaresindeki 16 AHB 386 plakalı otomobil, Kalburt mevkisinde dere yatağına devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobilde sıkışan sürücü Haluk K. ile Aslıhan A, Vedat G. ve Beyza T. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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