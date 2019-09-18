Son Dakika Haberleri: Dere yatağına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Dere yatağına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

1 saat önce

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Dere yatağına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı, System.String[]
SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Bağırsakdere mevkisinde meydana geldi. Sezer Kılıç yönetimindeki 61 AC 445 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Bulut Yılmaz, Emre Çelik, Emrah Kılıç ve İsa Eroğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Bulut Yılmaz ve Emre Çelik, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Malatya, Sivas, Gürün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek
Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı 67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 01:03:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dere yatağına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]