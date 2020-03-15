Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı - DÜZCE - Son Dakika

Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Döndü Bulut idaresindeki 81 DE 151 plakalı otomobil, Sancaklar Mahallesi Karaca Deresi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 5 metrelik dere yatağına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobile sıkışan sürücüsü Döndü ile Selma ve Esra Bulut, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Ekiplerin kurduğu halat sistemiyle dere yatağından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:27 Kaynak: AA
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