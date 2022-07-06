Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

06.07.2022 19:06
Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

ÇANAKALE'nin Bayramiç ilçesinde, dere yatağına devrilen traktörün sürücü Mehmet Çağlar (25), ağır yaralandı.

ÇANAKALE'nin Bayramiç ilçesinde, dere yatağına devrilen traktörün sürücü Mehmet Çağlar (25), ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bayramiç ilçesi Evciler köyündeki Ayazma Mesire Yeri'nde, Evciler Muhtarlığı tarafından dere temizliği yapılırken meydana geldi. Dere içerisindeki kuru çınar ağaçlarını zincire bağlayarak traktörle yukarı çeken muhtarlık çalışanı Mehmet Çağlar, kullandığı 17 TP 156 plakalı traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan traktör, yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. O sırada traktörün üzerinden atlayan Çağlar, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Çağlar, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çağlar, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Mehmet Çağlar, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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