Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Çağlar, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çağlar, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Çağlar, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.