Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı

26.06.2022 10:40

Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı Artvin'de dere yatağına düşen köpek ve yavruları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'de dere yatağına düşen köpek ve yavruları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Merdiven yardımıyla dereye inen vatandaşlar, yavruları kucağında yukarı çıkartınca anne köpek ise yavrularının peşine merdivene tırmanarak çıkması çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Artvin'in Hopa ilçesi sanayi bölgesinde bulunan şehir içi dolmuş hattında çalışan şoförler, bir ay önce doğum yapan köpek ve yavrularının bakımını üstlendiler. Kooperatif binasının yan tarafına köpekler için yer yapan dolmuşçular, bir süre sonra anne ve 2 yavrunun kayıp olduğunu fark ettiler. Etrafa bakınan dolmuşçular, anne ve iki yavrusunun dereye düştüğünü fark ettiler.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde bulunan dere ıslah duvarını nedeniyle düştükleri yerden çıkamayan köpekler, derede su olmaması nedeniyle hayatta kaldılar.

Köpekleri düştükleri yerden kurtarmak isteyen dolmuşçular, merdiven yardımıyla dereye inerek yavru köpekleri kucaklarına alarak çıkarttılar. Yavrularını yalnız bırakmayan anne köpeğin merdivene tırmanarak dereden çıkması çevrede bulunanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Dolmuş şoförü Levent Sarı, "Sabah geldiğimizde iki yavru ve annesi dereye düştüğünü gördük. Arkadaşların yardımıyla merdiven uzattık. Köpeklerimiz oradan kurtardık. Annesi de kendi çıktı. Şuanda köpeklere burada yuva yaptık. Biz arkadaş olarak bakıyoruz, muhafaza ediyoruz. Köpeklerin tekrar düşmemesi için önlemimi aldık inşallah böyle bir olay tekrar başımıza gelmez" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Artvin, Hopa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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