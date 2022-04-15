Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde dereye düşen 'Pembe' isimli gebe at, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kepçe ile kurtarılan yaralı atın sahibi Rıdvan Demir, belediye veterinerinin "Sahipli atlara bir şey yapamıyoruz. Sizin veteriner tutup getirmeniz lazım" sözlerine, "Hiçbir şey yapmazsanız bile bize yol gösterin. Atım zor durumda" diyerek tepki gösterdi.

Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde, Rıdvan Demir'e ait at, bölgeden geçen Pınarça Deresi'nin yatağına düştü. Atı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye yönlendirilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, atı mahsur kaldığı dereden kurtarmak için çalışma başlattı. Atı çıkaramayan itfaiye ekipleri, belediyeden iş makinesi talebinde bulundu. Gelen ekiplerce ayaklarından halat ile bağlanan at, iş makinesi ile düştüğü dereden çekilerek kurtarıldı. Gebe olduğu öğrenilen Pembe isimli atın sahibi Demir ise çalışmalar sırasında bir an olsun bölgeden ayrılmadı.