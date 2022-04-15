Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi

15.04.2022 18:03
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde dereye düşen 'Pembe' isimli gebe at, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde dereye düşen 'Pembe' isimli gebe at, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kepçe ile kurtarılan yaralı atın sahibi Rıdvan Demir, belediye veterinerinin "Sahipli atlara bir şey yapamıyoruz. Sizin veteriner tutup getirmeniz lazım" sözlerine, "Hiçbir şey yapmazsanız bile bize yol gösterin. Atım zor durumda" diyerek tepki gösterdi.

Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde, Rıdvan Demir'e ait at, bölgeden geçen Pınarça Deresi'nin yatağına düştü. Atı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye yönlendirilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, atı mahsur kaldığı dereden kurtarmak için çalışma başlattı. Atı çıkaramayan itfaiye ekipleri, belediyeden iş makinesi talebinde bulundu. Gelen ekiplerce ayaklarından halat ile bağlanan at, iş makinesi ile düştüğü dereden çekilerek kurtarıldı. Gebe olduğu öğrenilen Pembe isimli atın sahibi Demir ise çalışmalar sırasında bir an olsun bölgeden ayrılmadı.

Atının başını okşayarak, "Bizi sakın bırakma, dayan" diyen Demir, atın kurtarılmasıyla rahat bir nefes aldı. Demir, "Pembeyi ben 10 gün önce aldım. Bu at benim 10 kişilik ailemin tek geçim kaynağı. Akşamdan beri kaybolan atımı çocuklarımla birlikte aradım, fakat bulamadım. Komşularım sabah gelip 'senin atın dereye düşmüş' deyince koşa koşa buraya geldim. Atımı bu halde görünce çok üzüldüm. Etrafındaki kanları görünce ne yapacağımı şaşırdım. Dengesini kaybedip dereye düşmüş. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Atımın ayağında bir sorun var. Atımı dereden kurtaran itfaiye ve belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Bu mübarek Ramazan ayında atımı kurtardılar" ifadelerini kullandı.Demir, daha önce de bir atını kaybettiğini ve bunun üzüntüsünü hala yaşadığını belirterek, Pembe'nin en kısa sürede sağlığına kavuşması için dua edeceğini söyledi.VETERİNER TEPKİ ÇEKTİÖte yandan olay yerine gelen Çerkezköy Belediyesi veterinerinin, atın derede kanlar içerisinde kurtarılmayı beklerken, "Sahipli atlara bir şey yapamıyoruz. Sizin veteriner tutup getirmeniz lazım" demesi tepki çekti. Atın sahibi Rıdvan Demir, bunun üzerine, "Hiçbir şey yapmazsanız bile bize yol gösterin, nasıl yapmalıyız? Atım zor durumda" diye tepki gösterdi.

Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi
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Çerkezköy, Veteriner, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dere yatağına düşen atının başından ayrılmadı, veterinerin sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika


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