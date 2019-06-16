Son Dakika Haberleri: Dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

2 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta dere yatağında kedi yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, merdivenle dere yatağına inerek kediyi kurtardı.
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbarın ardından kedinin kurtarıldığını belirterek, "Çamur içinde kalan kedi, temizlendikten sonra diğer yavrular ve annesinin yanına bırakıldı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Zonguldak, İtfaiye, Güncel
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