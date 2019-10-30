Son Dakika Haberleri: Dere yatağına düşen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü
Son Dakika Güncel Dere yatağına düşen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü

Dere yatağına düşen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü

27 dakika önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Dere yatağına düşen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

İlçenin Çayköyü mevkisinde Erzurum-Aşkale kara yolu kenarındaki çakıl taşlarını toplayan Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, dere yatağında 34 HBH 46 plakalı bir otomobilin ters durduğunu fark etti.

Ekiplerin ihbarı üzerine söz konusu alana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede, Remzi Delibaş (70) idaresindeki otomobilin dere yatağına düştüğü ve içerisindeki sürücü ile eşi Nevin Delibaş (67) ve kızı Derya Delibaş'ın (39) hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan çıkartılıp cenaze nakil aracına konulan 3 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Van'dan İstanbul'a gittikleri belirlenen Delibaş ailesinin bulunduğu aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına düştüğü belirtildi.

Erzurum, Aşkale, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:12 Kaynak: AA
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Erzurum'da yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3 ölü
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