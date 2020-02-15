Dere yatağına düşen otomobildeki sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dere yatağına düşen otomobildeki sürücü yaralandı - Son Dakika

Dere yatağına düşen otomobildeki sürücü yaralandı

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki sürücü hafif yaralandı.

Dere yatağına düşen otomobildeki sürücü yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki sürücü hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Kum Mahallesi Obalar kavşağında meydana geldi. Rıza P. idaresindeki 07 ACG 006 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gavur deresine düştü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri Rıza P.'yi araç içinden çıkardı. Sürücü Rıza P. tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kurtarıcı yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Volkswagen, egzoz manipülasyonunda tüketicilere 830 milyon euro teklif etti
Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 06:13:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dere yatağına düşen otomobildeki sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]