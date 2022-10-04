Olay, öğle saatlerinde Zonguldak Ankara karayolunun Gökgöl mevkiinde meydana geldi. Osman S.?nin yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybettiği 67 NR 437 plakalı otomobil yaklaşık 30 metre yüksekten dere yatağına düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Osman S. sedyeye bağlanan iple yola çıkarılarak, ambulansa alındı. Sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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