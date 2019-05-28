Son Dakika Haberleri: Dere yatağına düşen sokak köpeği, kurtarıldı
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Dere yatağına düşen sokak köpeği, kurtarıldı

52 dakika önce

TOKAT'ta dereye düşen sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dere yatağına düşen sokak köpeği, kurtarıldı, System.String[]
TOKAT'ta dereye düşen sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kent merkezinden geçen Behsat Deresi yatağına düşen sokak köpeğinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri,  Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine haber verdi. Ekipleri gören köpek, korkarak köprünün altına kaçtı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda görevliler, sokak köpeğini yakalayarak kurtardı. 
Hayvan, tedavisi için Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:32 Kaynak: DHA
Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel
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