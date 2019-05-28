Dere yatağına düşen sokak köpeği, kurtarıldı
6 dakika önce
TOKAT'ta dereye düşen sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:08 Kaynak: DHA
TOKAT'ta dereye düşen sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kent merkezinden geçen Behsat Deresi yatağına düşen sokak köpeğinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri, Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine haber verdi. Ekipleri gören köpek, korkarak köprünün altına kaçtı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda görevliler, sokak köpeğini yakalayarak kurtardı. Hayvan, tedavisi için Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
- Tokat
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