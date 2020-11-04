Dere yatağına düşüp, yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çalışan Niyazi Bektaş, dengesini kaybederek, 25 metre yükseklikteki kayalıklardan dere yatağına düştü. Çevredekiler, düştüğü dere yatağında yaralanıp, mahsur kalan Bektaş'ı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Bektaş'ı mahsur kaldığı dere yatağından iple sarkıtılan sedyeyle çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niyazi Bektaş, hastaneye sevk edilerek, tedaviye alındı.

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