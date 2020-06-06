Dere yatağına kaçak dökülen moloz yığınları temizlendi - Son Dakika

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri Değirmendere içine kaçak bir şekilde dökülen yaklaşık 200 kamyonluk toprak ve moloz yığınını temizledi.



Dere yatağı içine yıllarca kaçak bir şekilde dökülen hafriyat malzemesi suyun akışını engellediği gibi, içinde barındırdığı atıklar nedeniyle de Değirmendere'yi kirletiyordu.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 2 Nolu Bostancı Muhtarı Hüseyin Kadı, temizlik çalışmasını yürüten DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı da Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti. Yaklaşık 30 yıllık sorunun çözüldüğünü dile getiren Muhtar Kadı, vatandaşları da dere kenarında tarla yapmamaları konusunda da uyardı. Dere yatağında tarlaların yanında farklı amaçlarla kullanılan birtakım yapıların inşa edildiğini belirten Kadı, hepsinin en erken zamanda ortadan kaldırılacağını söyledi.



Yasak olmasına rağmen dere yatağına yıllarca kamyonlarla moloz ve toprak döküldüğünü belirten Kadı "Dere yatağı içindeki devasa hafriyat yığınının temizlenmesiyle birlikte Değirmendere hak ettiği görünümü kavuştu. Hafriyattan dolayı yaz aylarında çok yoğun bir şekilde sinekler ürüyordu. Gerçekten de çok sağlıksız bir ortam vardı. Yasak olmasına rağmen yıllarca buraya kamyonlarla moloz ve toprak döktüler. İçler acısı bir durum vardı. Temizlendiği için gerçekten çok mutluyuz. Başta DSİ 22. Bölge Müdürlüğü olmak üzere desteklerinden ötürü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkürlerimi iletiyorum. Hafriyatın temizlenmesi için gerçekten büyük mücadele verdiler. Değirmendere artık özgür bir şekilde akıyor. Vatandaşlarımızı dere kenarına ve yatağına tarla ve baraka yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Sel ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmaması için biran önce tarlaları ve bu barakaları kaldıracağız" diye konuştu. - TRABZON