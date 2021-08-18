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DERE YATAĞINA KURULAN EVLERİNDE ÖLMEK İSTEMİYORLAR - Son Dakika

DERE YATAĞINA KURULAN EVLERİNDE ÖLMEK İSTEMİYORLAR

18.08.2021 10:44

ERZURUM'da evlerinin dere yatağına kurulduğu için her yağmur yağdığında ölümle burun buruna geldiklerini söyleyen merkez Aziziye ilçesine bağlı Aşağı Yenice Mahallesinde yaşayanlar, ölmek istemediklerini söyledi.

ERZURUM'da evlerinin dere yatağına kurulduğu için her yağmur yağdığında ölümle burun buruna geldiklerini söyleyen merkez Aziziye ilçesine bağlı Aşağı Yenice Mahallesinde yaşayanlar, ölmek istemediklerini söyledi. Yerleşim alanlarının değiştirilmesi ya da dere yatağının iyileştirilmesini isteyen muhtar Murat Arda, "Pazartesi akşamı köyde yaşayan selde ölümle burun buruna geldik. Bir bardak su yağsa mahallemizin ortasından geçen dere yatağından dolayı sel oluyor. Geceleri uyuyamıyoruz. Devletimizden tek isteğimiz ölmeden bizi ya başka yere taşısınlar ya da dere yatağını iyileştirsinler. Selle birlikte dağdan gelen kayalar korkulu filmlerini aratmıyordu. Tek sevincimiz can kaybının olmaması" dedi.

Erzurum'da 16 Ağustos saat 20.30 sıralarında ceviz büyüklüğünde dolu ve sağanak yağış ardından su taşkınlarının yaşandığı merkez Aziziye ilçesine bağlı 35 hane, 250 nüfuslu kırsal Aşağı Yenice Mahallesinde 6 ev kısmen yıkıldı, 15 ahır zarar gördü. Muhtar Murat Arda, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirtti. Dere yatağına kurulan yerleşim yerinin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirten Muhtar Arda, "Köyün üst kısmında gölet var. O gölet zaten patlarsa 10 - 15 tane evi yani köyün neredeyse yarısını götürür. Kimse selden, yağmurdan ölmek istemiyor. Dere yatağı sorunumuzun çözülmesini ya da köyümüzün yerinin değiştirilmesini istiyoruz. Köyde hayvanlara verecek tonlarca ot sel sularının getirdiği çamurun altında kaldı. Her sağanak yağış yağdığında mahallemiz selden büyük zarar görüyor. Tek sevincimiz kimsenin burnu dahi kanamadı. Türkiye'nin dört bir tarafından afetler var. Şükürler olsun ki biz ucuz atlattık. Karanlıkla selle birlikte dağdan gelen kaya parçaları korku filmlerini aratmadı. Gece korkudan uyuyamıyoruz. Uykuda sel gelecek diye korkuyoruz. Artık huzur içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

Köyde sık sık sel meydana geldiğini ve o gün ailesini alıp köyden kaçtığını söyleyen Ahmet Erten, "Sel dere yatağından geliyor. Her yağmur ya da dolu yağdığında buraya sel geliyor. O gün hava bulandı ve doldu ardından sel geldi. Kendimizi selden zor kurtardık. Ben ailemi arabaya bindirip kaçtım. Biz bu sel sorununun devamlı yaşıyoruz. 15 gün önce yine aynı kabusu yaşamıştık. Bu yılda hiçbir tane taş yoktu, burası bizim nahır yani hayvanlarımızın yolu. Kayalar nedeniyle şimdi hayvanlarda geçemez. İsteğimiz ya bir an önce köyümüzün yerini değiştirsinler ya da bu dere yatağına çözüm bulsunlar" dedi.

Selin dağdan getirdiği taş ve çamurlar nedeniyle bahçesinde bulunan iki evin kısmen yıkıldığını ifade eden evli ve 2 çocuk babası Mubin Coşkun (65), "Her yağış sorası böyle oluyor. İlk baharda kar sularından da aynı durum oluyor. Bir nedenle şehirde olduğumuzda yağış olsa korkumuzdan, 'Uçak bulsak da köye gidip çocuklarımızı selden kurtarsak' diyoruz. Bahçemizdeki 3 evden ikisinde büyük bir zarar oluştu. Sel suları bahçemden geçti. Bahçemiz tonlarca çamur ve taşla dolu" diye konuştu.

Selden sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği iş makineleri selin getirdiği taş ve çamurları temizlemeye başladı. Köyde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

DERE YATAĞINA KURULAN EVLERİNDE ÖLMEK İSTEMİYORLAR
DERE YATAĞINA KURULAN EVLERİNDE ÖLMEK İSTEMİYORLAR
DERE YATAĞINA KURULAN EVLERİNDE ÖLMEK İSTEMİYORLAR
DERE YATAĞINA KURULAN EVLERİNDE ÖLMEK İSTEMİYORLAR

Murat Arda, Erzurum, Muhtar, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DERE YATAĞINA KURULAN EVLERİNDE ÖLMEK İSTEMİYORLAR - Son Dakika


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