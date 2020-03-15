Dere yatağına otomobil devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Aslan'ın kullandığı 09 LE 344 plakalı otomobil, Kuyu Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aslan'ın naaşı, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.