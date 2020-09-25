Dere yatağına uçan otomobilden sağ çıktı - Son Dakika

Dere yatağına uçan otomobilden sağ çıktı

Dere yatağına uçan otomobilden sağ çıktı Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği otomobil yaklaşık 10 metreden dere yatağındaki inşaat sahasına uçtu.

Dere yatağına uçan otomobilden sağ çıktı ZONGULDAK - Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği otomobil yaklaşık 10 metreden dere yatağındaki inşaat sahasına uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu 5. kilometresinde yaşandı. Güven P. idaresindeki 67 LN 146 plakalı TOFAŞ marka Şahin model araç direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu. Yaklaşık 10 metreden inşaat çalışmalarının bulunduğu bölgeye uçan araçtan yaralı kurtulan sürücünün imdadına çevredeki diğer sürücüler yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Güven P. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adeta hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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